Nicolussi Caviglia può rimanere in Serie A | l’ex centrocampista della Juventus è una richiesta esplicita di quell’allenatore! Tutti i dettagli

Hans Nicolussi Caviglia, ex centrocampista della Juventus, potrebbe rimanere in Serie A nella prossima stagione. Un club importante si è fatto avanti su esplicita richiesta dell’allenatore, che vede nel giovane talento un valido rinforzo per la sua squadra. La situazione è in continuo sviluppo e il suo futuro potrebbe essere deciso a breve, aprendo nuove prospettive per una carriera promettente nel massimo campionato italiano.

Nicolussi Caviglia giocherà ancora in Serie A nella prossima stagione? Quel club si è fatto avanti secondo indicazione del suo allenatore. Dopo aver lasciato la Juventus, Hans Nicolussi Caviglia sta attirando l’interesse di diversi club, e il suo futuro potrebbe essere deciso presto. Secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Albanese sul suo profilo X, Nicolussi Caviglia è diventato un obiettivo concreto per il Bologna, con una richiesta esplicita da parte di Vincenzo Italiano, allenatore dei rossoblù. Questo sviluppo evidenzia l’interesse crescente per il centrocampista, che sta valutando un possibile trasferimento in un altro Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nicolussi Caviglia può rimanere in Serie A: l’ex centrocampista della Juventus è una richiesta esplicita di quell’allenatore! Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: caviglia - nicolussi - serie - juventus

Venezia, Di Francesco: «Ora la salvezza dipende solo da noi, c’è stato un grande atteggiamento. Su Nicolussi Caviglia dico questo» - Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, commenta la vittoria 2-1 contro la Fiorentina, evidenziando l'importanza dell'atteggiamento dei giocatori, in particolare di Nicolussi Caviglia.

C’è la fila per #NicolussiCaviglia Dove potrebbe giocare l’anno prossimo Vai su X

Ma Nicolussi Caviglia è in prestito vero? Perché ha segnato più lui in 2 partite che Locatelli in 3 anni. Non per criticare ma... Vai su Facebook

Chi è Nicolussi Caviglia, il prodotto del settore giovanile che con il fallo da rigore ha spedito la Juve in Champions; Nicolussi Caviglia, chi è l’ex Juve nella bufera social per il rigore che ha deciso il quarto posto; Nicolussi Caviglia e Miretti nel mirino del Bologna.

Subito via dalla Serie B, Nicolussi Caviglia torna in Serie A per l’Europa - Il Venezia ha riscattato il cartellino di Hans Nicolussi Caviglia dalla Juventus ma è pronto a cederlo ad una big del nostro campionato ... Come scrive seriebnews.com

Bologna, contatti con il Venezia per Nicolussi Caviglia: piace anche all'estero. Quanto può incassare la Juventus - Hans Nicolussi Caviglia è riuscito a mettersi in mostra con la maglia del Venezia nonostante la retrocessione. Segnala calciomercato.com