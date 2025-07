Juventus Women doppio sorriso per le bianconere a Euro2025 Norvegia vittoriosa con una grande Harviken bene anche la Svizzera | panchina per Lehmann Il resoconto

Le Juventus Women brillano agli Europei femminili in Svizzera, con doppio sorriso per le protagoniste bianconere e risultati incoraggianti per i team partecipanti. La Norvegia vince con una grande Harviken, mentre anche la Svizzera si fa valere tra le padrone di casa. Con il focus sulla panchina di Lehmann e le performance delle giocatrici, il torneo si prospetta come un’occasione imperdibile per le nostre campionesse. Scopriamo insieme come sono andate le prime giornate di questa emozionante competizione.

Juventus Women, gli Europei femminili in Svizzera procedono bene per la formazione padrone di casa e per la Norvegia. Come sono andate le partite. Le giocatrici della Juventus Women sono state protagoniste agli Europei femminili di Svizzera 2025, con ottime performance nelle prime giornate del torneo. Secondo quanto emerge dal report del sito ufficiale della Juventus, sono arrivate buone notizie per alcune delle atlete bianconere impegnate con le loro nazionali. Mathilde Harviken e la Norvegia: qualificazione con anticipo. La Norvegia, con Mathilde Harviken in campo per tutta la durata dell’incontro, ha centrato la seconda vittoria consecutiva del torneo, battendo 2-1 la Finlandia nel “derby” scandinavo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, doppio sorriso per le bianconere a Euro2025. Norvegia vittoriosa con una grande Harviken, bene anche la Svizzera: panchina per Lehmann. Il resoconto

