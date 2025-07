A 30 anni entra in clausura | Non sono un angelo ma qui mi sento me stessa

A soli 30 anni, Anna Maria ha scelto di lasciare tutto per entrare in clausura, un gesto di fede e coraggio che sfida le convenzioni. Non si tormenta con l’età , ma ascolta il richiamo della sua anima, trovando nella solitudine un’autentica identità . La sua storia ci invita a riflettere sul valore delle scelte di vita autentiche e sulla forza di seguire la propria vocazione, anche quando sembra controcorrente.

Una giovane donna di 30 anni ha lasciato tutto per entrare in clausura. Le sue parole sincere e controcorrente raccontano una scelta radicale di fede e coraggio. Lei si chiama Anna Maria ed ha solo 30 anni, un’etĂ giusta però per riuscire a discernere bene la propria chiamata e la propria vocazione. Se da un. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - A 30 anni entra in clausura: “Non sono un angelo, ma qui mi sento me stessa”

