Raduno Milan 2025-2026 | alle 18 allenamento a porte aperte | LIVE News

Oggi, lunedì 7 luglio, segna l'inizio ufficiale della nuova stagione del Milan con il raduno a Milanello, sotto la guida di Massimiliano Allegri. Alle 18, apertura alle porte per l’allenamento e live news aggiornate in tempo reale. Un momento emozionante per i tifosi rossoneri, pronti a vivere da vicino le prime battute di questa entusiasmante annata. Restate sintonizzati: il LIVE è appena cominciato!

Oggi, lunedì 7 luglio, scatta ufficialmente - con il raduno a Milanello - la stagione 2025-2026 del Milan di Massimiliano Allegri: il LIVE.

Milan, Allegri anticipa il raduno a Milanello: ecco i motivi - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, sembra pronto a sorprendere tutti: il raduno a Milanello potrebbe anticiparsi! Questa decisione non è solo strategica, ma riflette un trend crescente nel calcio moderno: prepararsi con anticipo per affrontare le sfide della nuova stagione.

? : ` La #CurvaSud annuncia che domani non ci sarà al raduno a Milanello. Il programma di giornata • Primo allenamento della squadra al mattino sul campo interno; • Alle 13 conferenza #Allegri a Vai su Facebook

DA DIAVOLO A PIDOCCHIO. Lunedì il Milan si raduna: coi soldi di Reijnders, Theo e Kalulu poteva già dare ad Allegri i nuovi rinforzi ma la tirchieria di Furlani & C. ha avuto ancora il sopravvento Con Inter e Juventus che si ritroveranno solo a fine mese c'era l Vai su X

Il Milan riparte da Allegri: via al raduno per la stagione 2025/26 - Raduno Milan 2025/26 sotto la guida di Massimiliano Allegri. Si legge su calciomagazine.net

Milan, oggi raduno e presentazione di Allegri. E Max aspetta Jashari - Stamattina a Milanello inizierà il ritiro del Milan, col primo allenamento, seguito dalla presentazione del tecnico, che aspetta lo svizzero ... Secondo msn.com