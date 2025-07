Maltempo codice giallo per rischio idrogeologico e temporale per le zone settentrionali

Attenzione, cittadini del Nord Toscana: un’ondata di maltempo si avvicina, portando con sé temporali intensi e rischio idrogeologico. La protezione civile ha emesso un’allerta codice giallo, invitando alla prudenza fino alle prime ore di domani. È fondamentale restare aggiornati e prepararsi a possibili disagi. La sicurezza di tutti dipende dalla nostra attenzione e collaborazione: informatevi e adottate le precauzioni necessarie per affrontare questa perturbazione.

Arezzo, 7 luglio 2025 – Una veloce perturbazione interesserà anche il nord della Toscana fino alla mattina di domani, martedì 8 luglio. Per queste zone la Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti dalle 22 di oggi fino alle 8 di domani. Esteso fino a domani mattina alle 8 anche il codice giallo per vento forte su costa centro-nord e arcipelago e sui crinali appenninici e versanti emiliano-romagnoli e quello per mareggiate su costa centro-nord e arcipelago. Ulteriori dettagli e consigli sulle comportamenti da adottare, alla seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maltempo, codice giallo per rischio idrogeologico e temporale per le zone settentrionali

