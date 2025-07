LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo sempre compatto Si cerca la fuga

Segui in diretta il Tour de France 2025, con aggiornamenti in tempo reale sulla tappa di oggi! Il gruppo si mantiene compatto, ma la fuga continua a cercare spazio. Attenzione ai tentativi di scappata e alle azioni dei corridori più esperti: ogni minuto può fare la differenza. Resta con noi per scoprire chi avrà la meglio e come si svilupperà questa emozionante tappa.

14.37: Il tedesco Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) prova ancora ad uscire dal gruppo. 14.33: Ci sono stati alcuni tentativi di portar via la fuga, ma finora sono stati tutti bloccati. 14.30: Ha cambiato la bici Tim Wellens (UAE Team Emirates). 14.27 Raggiunge il gruppo Elmar Reinders (Team Jayco AlUla) che recupera quindi il gap. 14.26 Il gruppo compatto si sta dirigendo verso Pont-à -Marcq. 14.23 Pian piano aumenta la velocità media: 35 kmh adesso. 14.20 Problema tecnico per Elmar Reinders (Team Jayco AlUla), costretto a fermarsi per la seconda volta.

