Stewart Copeland rilegge i Police con l’orchestra | le date del tour in Italia

Stewart Copeland, leggendario batterista dei Police, torna in Italia con un progetto speciale: "Police Deranged For Orchestra," una straordinaria rivisitazione sinfonica dei suoi successi. Dalla Virginia alle nostre città , Copeland trasforma i brani iconici in emozionanti composizioni orchestrali, regalando un’esperienza unica agli appassionati di musica. Ecco le date imperdibili del tour italiano, pronti a vivere un viaggio musicale senza precedenti.

Stewart Copeland, da Alexandria, in Virginia, batterista dei Police, è l’artista che ha reinventato il suo strumento trasformandolo da elemento di accompagnamento a scatola magica di suoni e poliritmie. A breve sarĂ in Italia, (il 23 luglio a Villafranca di Verona, il 25 al Festival Internazionale del Jazz della Spezia, il 27 a Roma e il 29 a Foggia). «Lo show si chiama Police Deranged For Orchestra ed è una rivisitazione sinfonica dei pezzi del mio ex gruppo. Ho reimmaginato le canzoni che tutti conoscono aggiungendo dettagli presi dall’archivio dei nastri dei Police. Ho trovato parti di chitarra, arrangiamenti e improvvisazioni mai utilizzate prima o scartate e le ho inserite nello show. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Stewart Copeland rilegge i Police con l’orchestra: le date del tour in Italia

