La vita prima della divisa Rimosso il generale dei Carabinieri Oresta polemica sull'Arma dopo il discorso agli allievi

La recente dichiarazione del generale Oresta, ex comandante della Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, ha acceso il dibattito sul confine tra dedizione professionale e benessere personale. La frase “La nostra vita è superiore a qualunque istruzione o procedura” ha sollevato polemiche e riflessioni profonde sulla cultura militare italiana. È un tema che ci riguarda tutti: fino a dove possiamo spingerci per proteggere la nostra umanità senza compromettere l’ordine?

“La nostra vita è superiore a qualunque istruzione o procedura”. È una delle frasi che hanno segnato la fine dell’incarico del generale Pietro Oresta, fino a pochi giorni fa comandante della Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze. Un saluto affettuoso agli allievi in congedo, pronunciato il 27 giugno scorso, si è trasformato in un caso istituzionale, infiammando il dibattito sul valore del benessere psicofisico all’interno delle forze armate italiane. Durante la cerimonia di consegna delle lauree al 12° corso, Oresta ha usato toni inusuali e confidenziali. In un video circolato rapidamente sui social e ripreso dal TgLa7, si sentono parole che molti hanno interpretato come un invito a rimettere l’umano al centro del ruolo militare: “ Aiutare un’anziana ad attraversare la strada ha più impatto di trovare 300 tonnellate di cocaina e arrestare 20 persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La vita prima della divisa”. Rimosso il generale dei Carabinieri Oresta, polemica sull’Arma dopo il discorso agli allievi – Video La7

