Mario Adinolfi rompe il silenzio dopo il ricovero | come sta

Mario Adinolfi rompe il silenzio dopo il ricovero, rivelando come sta davvero. Tornato sotto i riflettori, il giornalista condivide i dettagli di un’esperienza intensa e difficile, che ha messo a dura prova il suo fisico e la sua resistenza. Dopo aver affrontato il crollo dell’impalcatura e le sfide di una dieta rigida, Adinolfi si prepara a riprendere in mano la sua vita. Rientrato in Italia, Adinolfi ha ...

Personaggi Tv. Mario Adinolfi torna sotto i riflettori, ma questa volta non per le sue avventure su L'Isola dei Famosi. Dopo il reality, il giornalista è stato protagonista di un'avventura ben più impegnativa: un ricovero d'urgenza a Roma. "Ho avuto il crollo dell'impalcatura", ha dichiarato, e anche il suo fisico ne ha risentito, tra sbalzi di temperatura e una dieta da naufrago che ha lasciato il segno. Rientrato in Italia, Adinolfi ha raccontato i suoi giorni difficili di convalescenza.

