Garlasco ancora dubbi sull’impronta 33 La difesa di Sempio | Non è sangue ma sudore

Garlasco continua a far discutere, ma questa volta non si tratta di sangue, bensì di sudore. La difesa di Andrea Sempio mette in dubbio l’attribuzione dell’impronta n. 33, evidenziando errori della Procura e affermando che il reperto non contiene tracce ematiche. Una nuova fase nel caso, che potrebbe ribaltare le convinzioni finora consolidate e riscrivere la verità sulla scena del crimine.

Continua la discussione sull’impronta n. 33 repertata sulla scena del crimine del delitto di Garlasco. Secondo i consulenti della difesa di Andrea Sempio, infatti, non solo la Procura di Pavia avrebbe sbagliato nell’attribuire la traccia al nuovo indagato, come già aveva fatto sapere la settimana scorsa, ma nell’impronta non ci sarebbero nemmeno tracce di sangue. Secondo i due consulenti di Sempio, Luciano Garofano e Luigi Bisogno, il reperto rilevato sul muro delle scale verso la cantina dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi sarebbe una impronta di sudore. L’impronta 33 non è di sangue ma di sudore. 🔗 Leggi su Open.online

