Torino ragazzo si arrampica su un pilastro durante il Kappa FuturFestival

Un episodio incredibile e rischioso ha rischiato di trasformarsi in tragedia al Kappa FuturFestival di Torino. Un giovane, durante l'evento al Parco Dora, si è arrampicato su un pilastro di circa 25 metri, mettendo in allerta tutti i presenti. L'intervento dei vigili del fuoco, con un’autoscala, ha evitato il peggio, riportandolo a terra in sicurezza. La scena ha interrotto la musica per trenta minuti, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Tragedia sfiorata durante il Kappa FuturFestival, al Parco Dora di Torino. Un giovane si è arrampicato su un pilastro, raggiungendo un'altezza di circa 25 metri. L'evento musicale è stato interrotto per circa mezz'ora. Per riportarlo a terra in sicurezza è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato un'autoscala. Una volta soccorso, il ragazzo è stato affidato al personale sanitario per le cure del caso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, ragazzo si arrampica su un pilastro durante il Kappa FuturFestival

In questa notizia si parla di: torino - ragazzo - pilastro - durante

Ragazzo accoltellato durante una rapina in un minimarket a Torino Mirafiori Sud, arrestato l'aggressore - Un ragazzo di circa vent’anni, figlio del titolare di un minimarket in via Vigliani a Torino Mirafiori Sud, è stato accoltellato durante una rapina avvenuta questa mattina.

TORINO – Giovane si arrampica su un pilastro durante il Kappa FuturFestival, recuperato dai Vigili del Fuoco https://onpiemonte.it/2025/07/06/torino-giovane-si-arrampica-su-un-pilastro-durante-il-kappa-futurfestival-recuperato-dai-vigili-del-fuoco/… via @ON Vai su X

Parco Dora, cuore post-industriale di Torino. Tutte le estati, qui, si riuniscono centomila ragazzi da ogni parte del mondo. «È il nostro Central Park, un posto dove si balla insieme oggi perché domani non ci sia la guerra. È come se fosse l’Erasmus della musica Vai su Facebook

Musica interrotta al Kappa FuturFestival di Torino: un giovane sale su un pilastro; Interruzione al Kappa FuturFestival: giovane si arrampica su un pilastro di 30 metri; Kappa FuturFestival, sale in cima a un pilone e per farlo scendere servono i pompieri.

Musica interrotta al Kappa FuturFestival, un giovane è salito su un pilastro - Musica interrotta per circa mezz’ora al Kappa FuturFestival di Torino perché un giovane si è arrampicato su un pilastro. Lo riporta torinotoday.it

Spettatore sale su un pilastro di parco Dora alto 30 metri al Kappa FuturFestival - Momenti di tensione intorno alle 18 di oggi al parco Dora, dov’è in corso il Kappa FuturFestival di Torino: un ragazzo è salito su uno degli storici pilastri in acciaio del parco e si è arrampicato ... Riporta msn.com