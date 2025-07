Gli incappucciati contro il parco eolico del Giogo non riusciranno a fermare il vento. Esiste una legge universale, che io chiamo l’“Effetto Seneca”, ispirata al filosofo romano Lucio Anneo Seneca, secondo cui “la crescita è lenta ma la rovina è rapida”. Quando un sistema inizia a deteriorarsi, il crollo può essere improvviso e inarrestabile. Ma perché questo accade? Beh, è dovuto al fatto che tutti i sistemi complessi, incluso quello sociale, hanno dei meccanismi interni che si...

