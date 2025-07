Gaza frase choc di Donazzan FdI al Parlamento UE | I bambini uccisi nella Striscia sono figli di terroristi usati come scudi umani - VIDEO

Le parole shock di Elena Donazzan, eurodeputata di FdI, al Parlamento europeo, hanno suscitato indignazione e polemiche. Nel suo intervento, ha affermato che i bambini uccisi nella striscia di Gaza sono figli di terroristi usati come scudi umani, una dichiarazione che ha acceso le critiche dei democratici, accusandola di legittimare i massacri e di oltrepassare il confine del semplice commento politico. Una frase che mette in discussione i limiti del dibattito internazionale e la sensibilitĂ umana.

Le affermazioni dell'esponente di FdI sono state duramente criticate dai dem: "Con queste parole siamo oltre il girarsi dall'altra parte: siamo alla legittimazione dei massacri"

Donazzan è più coraggiosa di Bibi - Stavolta se l’è presa con i bambini palestinesi che sono pur sempre figli di terroristi “e per fortuna Israele ha il coraggio di fare quel che fa”, ossia spianarli come se niente fosse. Da ilfattoquotidiano.it