Caos autovelox | cosa dice davvero la riforma voluta da Salvini e quali multe possono essere annullate

Il caos autovelox continua a infuriare: tra promesse di trasparenza e realtà di norme ancora incerte, automobilisti e amministrazioni si interrogano su cosa davvero cambia con la riforma voluta da Salvini. Multe annullabili, ricorsi e incassi record alimentano un quadro complesso che non sembra ancora risolto del tutto. Quali sono i rischi concreti per chi si trova coinvolto? Scopriamolo insieme, perché la chiarezza è più che mai necessaria.

Il governo promette trasparenza e fine degli abusi sugli autovelox, ma tra vuoti normativi, ricorsi e incassi record per i Comuni, la situazione resta confusa. E la riforma rischia di non bastare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

