Garlasco i consulenti di Andrea Sempio | Sull'impronta 33 solo sudore e non sangue

Nel misterioso caso di Garlasco, i consulenti di Andrea Sempio sfidano le convinzioni tradizionali affermando: “Sulla traccia non sangue, ma sudore”. Un’interpretazione che potrebbe rivoluzionare le indagini e cambiare il corso della giustizia. Ma cosa cela davvero questa nuova prospettiva? Continua a leggere per scoprire come le analisi possano mettere in discussione le accuse e aprire nuovi orizzonti nel caso.

I consulenti della difesa di Andrea Sempio in una integrazione alla relazione sull'impronta 33, che la Procura ha associato all'attuale indagato del delitto di Garlasco, scrivo: "Sulla traccia non sangue, ma sudore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Garlasco, i consulenti di Sempio contro quelli della Procura: «L’impronta 33 confusa coi segni del muro» - Già nella giornata di ieri, mercoledì 2 luglio, si erano fatti avanti i consulenti della difesa di Sempio, sostenendo che le conclusioni della procura fossero basate su un’interpretazione confusa e discutibile dei segni sul muro.

