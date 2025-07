Armati e incappucciati contro l’eolico nel Mugello Sull’opera ancora indagini e ricorsi al Consiglio di Stato

Nel Mugello, un fronte acceso si apre contro l’energia eolica: armati e incappucciati, gruppi di protesta hanno attaccato il cantiere di Monte Giogo di Villore, provocando ingenti danni e tensioni. La scena, documentata dalla società Agsm Aim Spa, vede una escalation di conflitto e indagini in corso. La questione divide, tra sviluppo sostenibile e tutela del territorio, ma cosa accadrà ora? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Alta tensione e ingenti danni si sono registrati nel cantiere del parco eolico di Monte Giogo di Villore, nel Mugello (Firenze). I fatti sono quelli ricostruiti nella nota diffusa dalla società Agsm Aim Spa, titolare del progetto eolico, che ha sporto denuncia ai Carabinieri di Borgo San Lorenzo. Il 2 e 3 luglio scorsi, una cinquantina di persone incappucciate, alcune armate di coltelli e con cani al seguito, ha occupato e sabotato abusivamente l’area in due irruzioni. I danni ai mezzi d’opera sono stati ingenti, stimati in centinaia di migliaia di euro. Nel corso del primo blitz, il 2 luglio, il gruppo, con passamontagna neri, ha aggredito e minacciato gli operai e tre ingegneri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Armati e incappucciati contro l’eolico nel Mugello. Sull’opera ancora indagini e ricorsi al Consiglio di Stato

