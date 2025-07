Charlotte Casiraghi e il look nostalgico Anni 90

Charlotte Casiraghi ha fatto il suo ritorno agli anni '90 con un look nostalgico e chic durante il Jumping International di Monte-Carlo. L'abito azzurro Chanel, semplice e femminile, si abbina perfettamente a un tocco di modernità con i sandali decorati. Un esempio di stile che unisce eleganza e ricordi d'epoca, dimostrando come il passato possa ancora essere una grande fonte di ispirazione.

In occasione del Jumping International di Monte-Carlo, svoltosi al Port Hercule, Charlotte Casiraghi ha catturato l'attenzione con un abito corto azzurro di Chanel. Il minidress, realizzato in maglia leggera, si distingue per un taglio semplice e aderente che valorizza la figura con discrezione: scollo rotondo, maniche corte e lunghezza sopra il ginocchio. La mise è stata completata da un paio di sandali neri con decori color oro sui laccetti. Il vestito ha subito fatto pensare a un'icona di stile degli anni '90: Rachel Green di Friends. Il colore, la vestibilità aderente e l'eleganza office chic ricordano i look più raffinati del personaggio interpretato da Jennifer Aniston.

