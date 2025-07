Riccardo Pagano verso il Bari | nuovo prestito per il talento della Roma

Riccardo Pagano si prepara a intraprendere una nuova avventura con il Bari, segnando un passo importante nel suo cammino di crescita. Dopo una stagione in chiaroscuro con il Catanzaro, il talento classe 2004 della Roma si appresta a confrontarsi con nuove sfide in Puglia. La sua esperienza si arricchirà ulteriormente, puntando a consolidare le sue qualità e a scrivere un capitolo fondamentale della sua carriera. Un'opportunità da non perdere.

Un’altra tappa per crescere. Dopo una stagione in chiaroscuro con la maglia del Catanzaro, per Riccardo Pagano è già pronta una nuova destinazione. Il giovane talento della Roma, classe 2004, è atteso a Bari, dove disputerà la prossima stagione in prestito con l’obiettivo di continuare il suo percorso di maturazione tra i professionisti. Operazione in dirittura d’arrivo: visite e firma a metà settimana. A riportarlo è il giornalista Lorenzo Canicchio, secondo cui le visite mediche sono previste per mercoledì, seguite subito dopo dalla firma sul contratto che lo legherà alla società pugliese per l’intera annata sportiva 202526. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Riccardo Pagano verso il Bari: nuovo prestito per il talento della Roma

