Allegri avverte l’Inter | L’obiettivo minimo è la Champions ma al Milan l’ambizione è massima Sul mercato dico questo

Massimiliano Allegri si presenta con determinazione, sottolineando le ambizioni del Milan e le sfide imminenti contro l’Inter. In una conferenza stampa carica di entusiasmo, l’allenatore rinnova la fiducia nel progetto rossonero, puntando a risultati ambiziosi e alla conquista di obiettivi prestigiosi come la Champions League. Con questa energia, Allegri dà il via a una nuova avventura che promette emozioni e grandi soddisfazioni per il club.

Le parole di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan, nella conferenza stampa di presentazione in rossonero. I dettagli. Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan. L’ex Juve si prepara a vivere nuovi derby contro l’ Inter. STAGIONE – « Intanto cominciamo ad allenarci. Io credo che bisogna iniziare la stagione con grande entusiasmo, passione, lavoro, senso di responsabilità per creare i presupposti per essere a marzo nelle migliori condizioni per poter raggiungere gli obiettivi a fine stagione. Il primo obiettivo è che il Milan torni a giocare la Champions. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allegri avverte l’Inter: «L’obiettivo minimo è la Champions, ma al Milan l’ambizione è massima. Sul mercato dico questo»

