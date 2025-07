Vaccino Covid infarto 2 mesi dopo il siero Pfizer 40enne pugliese chiede risarcimento di 100mila € all' ASL la perizia | Nesso causale per concausa

Un caso che scuote l’opinione pubblica: un uomo di 40 anni di Oria, pugliese, ha intentato causa contro l’ASL di Brindisi, chiedendo un risarcimento di oltre 100.000 euro. Secondo la sua denuncia, l’infarto occorso due mesi dopo la seconda dose di Pfizer sarebbe stato collegato al vaccino, con perizia che evidenzia un nesso causale e concausa. Un episodio che apre un dibattito importante su sicurezza e responsabilità post-vaccino.

