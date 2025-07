Caso Resinovich la difesa di Visintin ricorre in Cassazione | Serve nuova perizia medico-legale

Il caso Resinovich scuote l’opinione pubblica, con la difesa di Visintin che ricorre in Cassazione per ottenere una nuova perizia medico-legale, ritenuta decisiva per fare chiarezza. La vicenda si infittisce di tensione e suspense, mentre si avvicina l’incidente probatorio sugli oggetti sequestrati. Un ennesimo capitolo che potrebbe cambiare le sorti di questa intricata indagine, proseguendo nella ricerca della verità.

Il caso Resinovich arriva in Cassazione: la difesa di Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie Liliana, contesta il no del gip a una nuova perizia medico-legale, ritenuta essenziale. Domani è previsto l'incidente probatorio sugli oggetti sequestrati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caso - resinovich - difesa - visintin

Caso Resinovich, parla il tecnico: "Vi dico perché ho rotto la vertebra a Lilly" - Il caso di Liliana Resinovich si arricchisce di nuove rivelazioni. Il tecnico Giacomo Molinari, dopo essersi autoaccusato della frattura alla vertebra della donna durante l'autopsia, chiarisce la sua posizione.

Caso Resinovich. La Gip respinge la richiesta di una nuova superperizia presentata dalla difesa di Visentin e fissa l'incidente probatorio per affidare la perizia su abiti e coltelli sequestrati all'indagato. respinta la tesi della frattura vertebrale provocata dal prepa Vai su Facebook

Caso Resinovich, la difesa di Visintin ricorre in Cassazione: Serve nuova perizia medico-legale; Caso Resinovich in Cassazione. Il difensore di Visintin impugna l’ordinanza del gip; Caso Resinovich, i legali di Sebastiano Visintin fanno ricorso: la morte per plastic bag suffocation e l'ipote.

Caso Resinovich, la difesa di Visintin ricorre in Cassazione: “Serve nuova perizia medico-legale” - Il caso Resinovich arriva in Cassazione: la difesa di Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie Liliana, contesta il no del gip a una nuova perizia medico- Come scrive fanpage.it

Caso Resinovich, i legali di Sebastiano Visintin fanno ricorso: la morte per "plastic bag suffocation" e l'ipotesi dell'aggressione - Continua la nuova indagine sulla morte di Liliana Resinovich, con il marito Sebastiano Visintin come unico indagato per omicidio. Riporta msn.com