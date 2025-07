Il futuro di Belloni la partita fra Sinner e Leone XIV e altre pillole

Il futuro di Elisabetta Belloni si dipinge di incognite e opportunità: dopo aver lasciato Ursula von der Leyen, potrebbe tornare in Italia per affrontare nuove sfide professionali. Con un passato ricco di incarichi di prestigio alla Farnesina e la recente nomina come consigliera diplomatica della presidente della Commissione Europea, le sue mosse future sono attentamente osservate. Ma quale sarà davvero il suo prossimo passo? La risposta rivela molto del panorama politico e diplomatico europeo e italiano.

E adesso che Elisabetta Belloni ha “mollato” al suo destino Ursula von der Leyen dopo soli cinque mesi, dove andrà? Via dalla pazza Europa per tornare in Italia. Ma cosa farà da grande? Chi la conosce bene, avendo lavorato alla Farnesina con lei per anni, è sicuro che punta a un’altra posizione di prestigio. Belloni era stata nominata consigliera diplomatica della presidente della Commissione Ue a fine gennaio 2025. Pochi giorno dopo aver lasciato la guida dei Servizi segreti. Disse che se ne andava «senza sbattere la porta», parlando però al tempo stesso di «graticola» e «tritacarne». Metafore che ben spiegavano i suoi rapporti complicati con il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il futuro di Belloni, la partita fra Sinner e Leone XIV e altre pillole

In questa notizia si parla di: belloni - partita - sinner - leone

Jannik Sinner: un esempio per tutti noi Non solo per i giovani. Jannik è l’esempio che ogni caduta può diventare una spinta per rialzarsi con più forza. Nella finale di ieri, durata oltre cinque ore e mezza, ha rimontato da due set sotto contro Carlos Alcaraz e h Vai su Facebook

Il futuro di Belloni, la partita fra Sinner e Leone XIV e altre pillole.

Sinner, una partita con Leone XIV? "In futuro...": ecco come ha risposto - Leone XIV, il Pontefice sportivo, ha infatti scherzato nei giorni scorsi sulla sua passione per il tennis e sulla possibilità di scendere in campo contro un giocatore professionista, "ma non con ... Secondo iltempo.it

Jannik Sinner e l'incontro con Papa Leone XIV | Gazzetta.it - In un mondo in guerra, Leone XIV ha aperto subito le porte allo sport che gioca sempre per la pace. Si legge su gazzetta.it