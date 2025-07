Cina | Xinjiang piu’ dinamico attraente in contesto di crescente apertura

Lo Xinjiang, nel cuore del nord-ovest cinese, si sta trasformando in un crocevia di opportunità e innovazione, grazie a un'apertura sempre più ampia e a un dinamismo crescente. La recente Eurasia (China) Commodity and Trade Expo 2025, tenutasi a Urumqi, ha sottolineato questa rinascita, attirando investimenti e collaborazioni. Un esempio tangibile di come questa regione stia diventando sempre più centrale nello sviluppo globale, segnando un nuovo capitolo di apertura e prosperità.

Lo Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, sta registrando una maggiore vitalita’ su tutti i fronti, mentre la regione accelera gli sforzi per costruire le aree centrali della Belt and Road Initiative (BRI) attraverso una piu’ ampia apertura. L’Eurasia (China) Commodity and Trade Expo 2025 si e’ recentemente conclusa a Urumqi, capoluogo della regione. La fiera di cinque giorni e’ stata uno degli ultimi esempi dello sviluppo sempre piu’ aperto e dinamico dello Xinjiang, con la partecipazione di 1.800 espositori provenienti da 50 Paesi e regioni, compresi quelli alla prima esperienza provenienti da quattro Paesi africani: Etiopia, Zambia, Comore e Senegal. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Xinjiang piu’ dinamico, attraente in contesto di crescente apertura

