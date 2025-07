un parco naturale con animali autoctoni per il forte village

Nel cuore del Forte Village di Santa Margherita di Pula nasce il nuovo Nature Park, un’oasi dedicata alla tutela della biodiversità e all’educazione ambientale. Questo progetto innovativo trasforma un’area poco accessibile in un suggestivo spazio naturale, dove gli ospiti possono immergersi nella flora e fauna autoctona. Un’opportunità unica per vivere un’esperienza sostenibile e coinvolgente, riscoprendo la bellezza autentica della natura sarda e contribuendo alla sua conservazione.

Cagliari, 7 lug. (askanews) - Un progetto che valorizza l'ambiente naturale e la biodiversità per offrire un'esperienza educativa e sostenibile nel cuore del resort. Ai piedi della collina che si innalza alle spalle del Forte Village di Santa Margherita di Pula è aperto il nuovo Nature Park, progetto di valorizzazione ambientale che ha trasformato un'area poco accessibile in uno spazio naturalistico strutturato, ricco di biodiversità e contenuti educativi. "L'idea - ha spiegato ad askanews Domenico Bagalà, direttore Nuovi Progetti del Forte Village - è quella di offrire ai nostri ospiti un angolo di natura popolato da tantissimi animali, in particolare animali sardi, autoctoni, ma anche con una voliera con esemplari esotici raccolti un po' in tutto il mondo".