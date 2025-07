Un nuovo direttore d’orchestra per Buscaglia | l’Avellino Basket alza l’asticella

L'Avellino Basket continua a scrivere il proprio percorso di crescita, alzando l’asticella con scelte strategiche e mirate. Dopo aver annunciato l’arrivo di Cosimo Costi, la squadra si rinforza ulteriormente con l’ingaggio del talentuoso playmaker Alessandro Grande. Con un roster sempre più competitivo sotto la guida esperta di coach Maurizio Buscaglia, il club biancoverde si prepara a affrontare la nuova stagione con rinnovata determinazione e ambizione, puntando a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

Il mercato dell' Avellino Basket continua a muoversi con decisione. Dopo l'ufficialità dell'ingaggio di Cosimo Costi, ala toscana nata a Firenze il 4 dicembre 2000, il club biancoverde è pronto ad accogliere anche il playmaker Alessandro Grande. Costi, 203 centimetri per 90 chilogrammi, andrà ad allungare le rotazioni del roster guidato da coach Maurizio Buscaglia. Giocatore duttile e moderno, fa dell'atletismo e dell'energia le sue armi principali, unite a un buon tiro dalla lunga distanza. In regia, invece, si attende solo l'annuncio ufficiale per Alessandro Grande.