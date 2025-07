hazar ha la certezza di essere il padre di miran la aslanbey inchiodata dai nipoti

Nella nuova puntata di Hercai – Amore e Vendetta, il destino si complica per Azize Aslanbey, che si trova alle strette tra i colpi di scena e le rivelazioni. Con Miran che si conferma certo della sua paternità e i nipoti pronti a reagire, la matriarca dovrà affrontare decisioni difficili e prove inaspettate. La suspense si intensifica: sarà questa la sua ultima battaglia? Scopriamolo insieme questa sera alle 21.30 su Real Time.

P er Azize si avvicina il momento della resa? I sostenitori dell’unione tra Miran e Reyyan fanno il tifo per la sua caduta, ma la matriarca di Hercai – Amore e vendetta sa sempre come rialzarsi. Tuttavia, sono molteplici i colpi di scena presenti nella nuova puntata della serie turca in onda stasera alle 21.30 su Real Time. Stavolta la Aslanbey deve fare i conti con le sue malefatte e anche con la reazione dei nipoti, ormai in preda a una incontrollabile sete di giustizia. In mezzo, la verità sul legame tra Hazar e Miran che presto capovolgerà i già precari equilibri tra le rispettive famiglie. 🔗 Leggi su Iodonna.it