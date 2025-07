Osimhen Juve scatto prepotente del Galatasaray! Il club turco farà questo per la prossima settimana ma i bianconeri sperano in quello scenario! Cosa filtra

Il calciomercato si infiamma: il Galatasaray accelera per Osimhen, ma la Juventus resta in agguato, sperando di inserirsi nell’affare. La prossima settimana potrebbe essere decisiva, con i bianconeri che coltivano concrete possibilità di tornare in corsa per il centravanti del Napoli. La tensione cresce mentre le trattative si intrecciano, alimentando l’incertezza su quale sarà il destino di Victor Osimhen. La questione è ancora aperta e tutto può succedere.

