Tra Politica e Legalità Catello Maresca ospite di FI giovani

Il ciclo di eventi “Tra Politica e Legalità” si arricchisce di un nuovo, stimolante appuntamento: venerdì 11 luglio alle ore 18:00, presso Villa Amendola ad Avellino, Catello Maresca sarà ospite per approfondire temi cruciali di politica e giustizia. Un’occasione imperdibile per immergersi in un dialogo coinvolgente e riflettere sui valori fondamentali della legalità. Non mancate: un incontro che promette di lasciare il segno e alimentare il senso civico di tutti noi.

Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Giovani Avellino è lieto di annunciare il secondo appuntamento del ciclo di eventi formativi dedicati alla cultura politica e istituzionale: "Tra Politica e Legalità", in programma venerdì 11 luglio alle ore 18:00 presso Villa Amendola ad Avellino. L'iniziativa si aprirà con la presentazione del libro " Il Genio di Giovanni Falcone", un'opera che ripercorre la straordinaria figura del giudice simbolo della lotta alla mafia, attraverso il racconto e l'impegno diretto dell'autore, Catello Maresca, magistrato noto per il suo lavoro nel contrasto alla criminalità organizzata.

