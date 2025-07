Gaza Hamas | Abbiamo perso il controllo dell’80 per cento della Striscia

La crisi a Gaza si fa sempre più drammatica: secondo un alto funzionario di Hamas, l’organizzazione avrebbe perso oltre l’80% del controllo sulla Striscia, lasciando spazio a gruppi armati locali. La situazione si configura come un crollo strutturale, con il 95% dei leader deceduti e le figure attive pressoché azzerate. Il futuro di Gaza resta incerto, mentre la regione attraversa una fase di profonda trasformazione e instabilità.

Un alto esponente delle forze di sicurezza di Hamas ha reso noto alla Bbc che il movimento avrebbe perso gran parte del controllo nella Striscia di Gaza, stimando che circa l’ 80 per cento del potere sia andato perso e che gruppi armati locali abbiano riempito il vuoto lasciato: «Siamo realistici: non è rimasto quasi nulla della struttura di sicurezza. La maggior parte dei leader, circa il 95 per cento, è ormai morta. Le figure attive sono state tutte uccise», ha affermato. Il funzionario di Hamas: «Non c’è leadership, né comando, né comunicazione». Durante il cessate il fuoco di 57 giorni all’inizio dell’anno, Hamas avrebbe provato a ricostruire le proprie strutture, ma il ritorno delle operazioni israeliane a marzo avrebbe nuovamente interrotto ogni tentativo: «Potevano fermarti, ucciderti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gaza, Hamas: «Abbiamo perso il controllo dell’80 per cento della Striscia»

