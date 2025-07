Denver il caso Valanciunas | appena preso vuole andare in Grecia Furbata dei Kings?

Il caso Valanciunas scuote il mondo del basket: appena arrivato a Denver come il sostituto di Saric e il complemento perfetto per Jokic, ora sembra voler tornare in Grecia. I Kings avrebbero orchestrato una furbata, ma il centro lituano punta tutto sul Panathinaikos, che gli propone un contratto da capogiro. Una mossa intrigante che potrebbe cambiare le carte in tavola, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Il centro lituano era arrivato ai Nuggets al posto di Saric e sarebbe stato il cambio di lusso di Jokic, ma ora si mette di traverso perché al Panathinaikos gli offrono un mega contratto.

