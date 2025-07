Comolli non si ferma più | dopo David altro big per Juve da scudetto

Dopo aver conquistato il cuore dei tifosi con l’arrivo di Jonathan David, la Juventus si prepara a un’altra grande rivoluzione. Comolli, instancabile, chiude un altro colpo da sogno: un big che alza ulteriormente il livello della rosa. Tudor può finalmente esultare, consapevole di avere tra le mani una squadra ancora più competitiva e pronta a sognare lo scudetto. La Juve, infatti, sta scrivendo una nuova, entusiasmante pagina della sua storia.

Dopo Jonathan David arriva un altro colpo scudetto per la Juve: Comolli chiude un big, Tudor può esultare Avete presente quando si stappa una bottiglia di spumante? Vi è chiaro cosa accade? Il contenuto inizia a fuoriuscire senza soluzione di continuità. Ebbene, è quanto sta accadendo al Dg Damiel Comolli, un vero e proprio fiume in piena. Jonathan David è stato ufficializzato ed è stato il primo colpo della Juve, con Tudor che finalmente ha il suo centravanti. Un nome che è certamente di livello, che arriva alla Continassa con un bagaglio da 25 reti realizzate con il Lille nella scorsa stagione in Ligue 1. 🔗 Leggi su Rompipallone.it