Era un bloodhound molecolare, un eroe tra i cani da ricerca e soccorso, che ha dedicato la sua vita a salvare gli altri. La tragica scoperta del suo corpo nel box di Taranto, ucciso da un insidioso wurstel imbottito di chiodi, scuote il cuore di chiunque creda nella bontà degli animali e nel loro coraggio. La perdita di Bruno non è solo un addio: è un grido d’allarme contro la crudeltà e l’incuria.

«C iao Bru’, è il tuo fratello umano che ti parla. Sono certo che sei ancora al mio fianco, anche se non potrò mai più accarezzarti come facevo ogni giorno. Tutto questo per mano di un codardo». Così l’addestratore cinofilo Arcangelo Caressa dice addio al suo cane Bruno, trovato morto all’alba del 4 luglio nel box dove dormiva, in un centro alle porte di Taranto, ucciso da un boccone letale: un wurstel imbottito di chiodi lanciato oltre il cancello. Oakley, il cane addestrato contro gli attacchi di panico calma così la sua padrona X Leggi anche › Maltrattamenti animali, Michela Vittoria Brambilla: «Vi spiego perché la nuova legge è una rivoluzione» L’addio al cane Bruno, ucciso da un boccone pieno di chiodi, del suo addestratore: «Era un eroe». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Era un bloodhound molecolare, ovvero un cane utilizzato nelle ricerche di dispersi. Ed è stato trovato morto nel box dove dormiva, in un centro alle porte di Taranto, ucciso da un wurstel imbottito di chiodi lanciato oltre il cancello

