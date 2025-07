Indagato per il sostegno ai tre lavoratori licenziati la Cisl ringrazia il sindaco di Pomigliano Raffaele Russo

La vicenda dei tre lavoratori licenziati alla clinica Ios di Pomigliano d’Arco ha acceso i riflettori sulla lotta per i diritti dei dipendenti. La Cisl Funzione Pubblica di Napoli, sotto la guida di Luigi D’Emilio, ringrazia il sindaco Raffaele Russo per il suo intervento deciso a favore del reintegro. Questo gesto dimostra come l’impegno politico possa fare la differenza nel garantire giustizia e tutela sul territorio.

POMIGLIANO D’ARCO, 7 LUGLIO 2025 – La Cisl Funzione Pubblica di Napoli, guidata da Luigi D’Emilio, esprime il proprio ringraziamento al sindaco di Pomigliano D’Arco, Raffaele Russo, “per essere intervenuto a difesa dei 3 lavoratori licenziati presso la clinica cittadina Ios, chiedendone il reintegro”. “Aldilà – sostiene il segretario generale FP dell’area metropolitana D’Emilio – delle prese di posizione a favore e contro il primo cittadino diffuse dagli amici e dagli avversari di partito, naturalmente scontate, e della certezza che la magistratura farà rapidamente chiarezza sulla vicenda, mi preme sottolineare che come sindacato abbiamo sollecitato tutti i vari livelli istituzionali competenti a farsi parte attiva nelle vertenza Neuromed nata a seguito della decisione della proprietà di ridimensionare gli organici nelle strutture Trusso di Ottaviano, Mediterranea di Napoli ed ex Meluccio-San Felice di Pomigliano. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Indagato per il sostegno ai tre lavoratori licenziati, la Cisl ringrazia il sindaco di Pomigliano, Raffaele Russo

