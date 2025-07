Non servono rivoluzioni così Allegri sta plasmando il nuovo Milan | Maignan capitano rinforzi sulle fasce e tanti addii

Max Allegri torna a Casa Milan con entusiasmo e determinazione, pronto a plasmare un nuovo Milano che non richiede rivoluzioni, ma strategie precise. Tra cambiamenti di squadra, rinforzi e addii, il tecnico si presenta con un obiettivo chiaro: riportare il Diavolo in Champions League. È l'inizio di una stagione carica di aspettative, dove ogni dettaglio può fare la differenza nel futuro rossonero. E il cammino è appena cominciato.

“Sono cambiato? Molto”. Max Allegri si presenta con un sorriso larghissimo. O meglio, si ripresenta: torna in quel Milan a cui è rimasto sempre “molto legato ”, con un obiettivo ben chiaro in testa. “Quello di ritornare in Champions League ”. La conferenza stampa a Casa Milan è stata lunghissima, in una sala gremita di giornalisti che volevano conoscere la direzione di questo nuovo corso rossonero, che parte da Allegri con Tare al suo fianco. Letteralmente. Di calciomercato si è parlato e sono arrivate anche delle indicazioni interessanti. Ma con un punto chiave: “Non servono rivoluzioni ”. Era quanto aveva detto anche il direttore sportivo qualche settimana fa e conferma quanto sia condivisa la linea tra i due. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non servono rivoluzioni”, così Allegri sta plasmando il nuovo Milan: Maignan capitano, rinforzi sulle fasce e tanti addii

Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

