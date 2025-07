La Turchia arresta altri 3 sindaci del principale partito di opposizione

In un clima di crescente tensione politica, la Turchia continua a stringere il cerchio attorno ai rappresentanti dell’opposizione. Dopo l’arresto di Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul, altri tre sindaci del principale partito di opposizione CHP sono stati detenuti nelle città di Adana, Antalya e Adiyaman. Questi eventi sollevano domande sulla stabilità democratica nel paese e sul futuro del suo sistema politico, lasciando il pubblico in attesa di sviluppi.

Uno dopo l’altro: da marzo a oggi in Turchia sono finiti in manette 38 tra sindaci e amministratori d’opposizione - In un clima di crescente repressione, la Turchia mette a segno una serie di arresti senza precedenti tra i suoi amministratori di opposizione.

