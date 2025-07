Ho il cuore spezzato è morto troppo presto Perderlo è irreale troppo ingiusto | il dolore di Alyssa Milano per la morte di Juluan McMahon

Il mondo dello spettacolo piange la perdita prematura di Julian McMahon, un talento straordinario che ha incantato con il suo sorriso e la sua presenza. Alyssa Milano, collega e amica, ha condiviso un ricordo struggente che rende omaggio a un uomo capace di illuminare ogni scena e ogni cuore. La sua scomparsa a soli 56 anni a causa di un cancro lascia un vuoto incolmabile: un addio doloroso a un’anima gentile e luminosa.

“ Ho il cuore spezzato. Julian McMahon era magico. Quel sorriso. Quella risata. Quel talento. Quella presenza. Entrava in una stanza e la illuminava, non solo con il carisma, ma anche con la gentilezza. Con malizia. Con la comprensione dell’anima”. Un post struggente e toccante quello con cui Alyssa Milano ha salutato Julian McMahon, scomparso a 56 anni a causa di un cancro. I due attori hanno recitato insieme in “ Streghe ” (ma anche in “FBI: Most Wanted”) in cui interpretavano Phoebe Halliwell e Cole Turner, dato vita a una turbolenta storia d’amore. “Abbiamo trascorso anni insieme in Streghe, anni di scene, storie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho il cuore spezzato, è morto troppo presto. Perderlo è irreale, troppo ingiusto”: il dolore di Alyssa Milano per la morte di Juluan McMahon

