Jim Ross difende CM Punk nella polemica sull’Arabia Saudita | State esagerando

Jim Ross difende CM Punk nella controversia sull'Arabia Saudita, invitando a non esagerare con le polemiche. Dopo le scuse di Punk per il tweet del 2020, il dibattito si è infiammato, ma Ross sostiene che la situazione meriti più calma e razionalità . Nel suo ultimo episodio del...

Le recenti scuse di CM Punk per il famigerato tweet del 2020, in cui criticava duramente il rapporto della WWE con l’Arabia Saudita, non hanno esattamente placato il dibattito online. Alcuni fan hanno apprezzato il fatto che Punk abbia finalmente affrontato la questione, ma molti altri lo hanno accusato di ipocrisia per aver lottato a WWE Night of Champions. Tuttavia, secondo Jim Ross, la gente dovrebbe calmarsi. Nel suo ultimo episodio del podcast, JR ha chiarito di non ritenere che Punk meriti tutte queste critiche per aver cambiato opinione sull’Arabia Saudita: “Si sta esagerando. Si sta pensando troppo a questa cosa, e so che Punk agisce con sinceritĂ . 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Jim Ross difende CM Punk nella polemica sull’Arabia Saudita: “State esagerando”

