Immissioni in ruolo docenti 2025 26 | tutte le info sulla compilazione della domanda

Se sei un docente in attesa di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2025/26, questa guida è fondamentale per orientarti nel processo di compilazione della domanda. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha infatti pubblicato tutte le indicazioni ufficiali, rispondendo alle domande più frequenti e spiegando passo dopo passo come presentare correttamente la domanda. Scopri tutto quello che devi sapere per non perdere questa importante occasione!

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibili le indicazioni per le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 202526. Ecco una guida chiara su come e quando presentare la domanda, con le risposte ai quesiti più frequenti per gli aspiranti. La procedura di presentazione della domanda Le istanze per le immissioni . Immissioni in ruolo docenti 202526: tutte le info sulla compilazione della domanda . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: domanda - immissioni - ruolo - docenti

Scade a luglio domanda assegnazione provvisoria. Partono le immissioni in ruolo, piano ferie docenti a tempo indeterminato e 31 agosto - Luglio si rivela un mese cruciale per il comparto scuola: tra scadenze di ferie, domande di assegnazione provvisoria e immissioni in ruolo, le opportunità si moltiplicano.

Supplenze e Ruolo – Scadenzario 2025 Giugno Entro il 15 giugno: i docenti di sostegno che hanno ricevuto richiesta di continuità possono confermare l’interesse per l’anno 2025/26, con priorità nella domanda delle 150 preferenze (non vincolante). Dal Vai su Facebook

Immissioni in ruolo docenti 2025/26: come e quando presentare la domanda. FAQ e GUIDE del Ministero; IMMISSIONI IN RUOLO 2025/2026: IN ATTESA DELL'AUTORIZZAZIONE DEL MEF FORNIAMO ALCUNE ANTICIPAZIONI; Immissioni in ruolo docenti 2025/26 al via: ecco le graduatorie utili e come si presenta la domanda (FASE 1 scelta della provincia).

Immissioni in ruolo docenti 2025/26: come e quando presentare la domanda. FAQ e GUIDE del Ministero - Sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito è stata pubblicata la pagina dedicata alle operazioni di immissione in ruolo del personale ... Riporta orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo docenti 2025/26 al via: ecco le graduatorie utili e come si presenta la domanda (FASE 1 scelta della provincia) - Immissioni in ruolo docenti per l'anno scolastico 2025/26: già a disposizione degli Uffici competenti le funzionalità per attivare le convocazioni degli aspiranti inclusi nelle GaE e nelle Graduatorie ... Scrive orizzontescuola.it