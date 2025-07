Vlahovic e le sirene arabe l’Al Hilal può tentare l’attaccante | i precedenti di giocatori nel prime in Saudi Pro League Ecco chi sono

Dusan Vlahovic, ancora giovane a 25 anni, potrebbe essere il prossimo grande nome a varcare i confini della Serie A per approdare in Saudi Pro League, attirato dalle sirene arabe dell’Al Hilal. I precedenti di protagonisti del “prime” in questa competizione parlano chiaro: opportunità di rilancio e ingaggi stellari. Ma quali sono le esperienze che hanno segnato questo percorso? Scopriamolo insieme, perché il futuro del bomber serbo potrebbe riscriversi proprio in Arabia.

di Paolo Rossi Vlahovic tentato dalle sirene arabe dell’Al Hilal: i precedenti di giocatori nel “prime” in Saudi Pro League. Chi sono e come son andate le esperienze. Adesso sembra esserci il Milan in pole position. Poi, può darsi che lui decida di volere restare alla Juve ad ogni costo (formula retorica: il costo del suo ingaggio si sa benissimo). Ma c’è anche l’ipotesi di un trasferimento di Dusan Vlahovic all’Al-Hilal, a soli 25 anni: non più un fulmine a ciel sereno nel panorama calcistico, ma la potenziale conferma di una strategia che ha riscritto le regole del mercato. Se un tempo la Saudi Pro League era vista come un dorato viale del tramonto per campioni a fine corsa, oggi è diventata una potenza capace di attrarre giocatori nel pieno della loro maturità agonistica, offrendo progetti economici che sfidano ogni logica europea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic e le sirene arabe, l’Al Hilal può tentare l’attaccante: i precedenti di giocatori nel “prime” in Saudi Pro League. Ecco chi sono

In questa notizia si parla di: sirene - arabe - hilal - precedenti

Calciomercato Inter LIVE: Novità su Frattesi, aumenta la concorrenza per Bonny, sirene arabe per Simone Inzaghi! - Segui in diretta le ultime novità del calciomercato Inter: trattative in corso, incontri e possibili acquisti come Frattesi e Bonny.

Interesse dell’Al Hilal per Theo Hernandez: ecco come stanno le cose al momento; Calciomercato, l’Al Hilal pensa ad Angelino in caso di rifiuto di Theo Hernandez; Calciomercato Milan, Theo-Al Hilal è fatta: a breve il trasferimento. Dalla Francia ….

Atalanta, sirene arabe per José Ederson: l’Al-Hilal pronto ad un’offerta da 50 milioni per il giocatore - MSN - Hilal, sulla cui panchina sta per andare a sedersi Simone Inzaghi, vorrebbe portare nella Saudi ... Come scrive msn.com

Sirene arabe per Messi, padre tratta con Al Hilal - Ansa.it - Secondo la stampa britannica il padre del fuoriclasse argentino si troverebbe in questi giorni a Riad per discutere ... Riporta ansa.it