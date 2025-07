Juanlu Sanchez si avvicina al Napoli | il Siviglia chiede 17 milioni si può chiudere a 15 Moretto

Il calciomercato infiamma ancora di più, e l'attenzione si concentra su Juanlu Sanchez, il talentuoso terzino che si avvicina al Napoli. Secondo Matteo Moretto, l'accordo tra le parti sembra sempre più vicino, con il Siviglia disposto a scendere a 15 milioni contro la richiesta di 17. Il prossimo passo? Una proposta ufficiale dei partenopei, che potrebbe sancire il nuovo capitolo della carriera di Juanlu. A seguire...

Il giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto, ha rilasciato alcuni aggiornamenti su Juanlu Sanchez. Il terzino si avvicina sensibilmente al Napoli. Con il Siviglia c’è sempre meno distanza tra domanda e offerta e la sensazione è che alla fine le parti possano trovare un accordo sui 15 milioni di euro. Al momento gli andalusi chiedono 17 milioni, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la proposta da parte dei partenopei. A seguire quanto scritto su “X” dal noto collega. Juanlu Sanchez vicino al Napoli: ballano pochi milioni di differenza tra domanda e offerta. “Nuovi contatti nelle ultime ore tra Napoli e Siviglia per arrivare a Juanlu Sánchez. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juanlu Sanchez si avvicina al Napoli: il Siviglia chiede 17 milioni, si può chiudere a 15 (Moretto)

Secondo @MatteMoretto, contatti avviati tra #Siviglia e #Napoli per Juanlu #Sanchez. La valutazione del club spagnolo è di 17 milioni di euro più un 10% sulla futura rivendita. Si può chiudere a 15, si attende l'offerta del club partenopeo.

Contatti nelle ultime ore tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez Il club spagnolo, per il difensore classe 2003, chiede una cifra vicina ai 17 milioni di euro. In più vuole assicurarsi il 10% sulla futura rivendita Il giocatore, da parte sua, avrebbe già trovato u

