Crolla il solaio di un’abitazione | persone incastrate sotto la macerie

Un boato improvviso ha sconvolto Monteroni, provincia di Lecce, segnando un'ora drammatica per la comunità. Il crollo di un solaio in una casa in ristrutturazione ha lasciato persone intrappolate sotto le macerie, suscitando paura e immediata mobilitazione tra passanti e soccorritori. La scena è carica di tensione: tra polvere, urla di aiuto e speranze di salvataggio. Le chiamate ai vigili del fuoco hanno dato il via a un’operazione di soccorso urgente e complessa.

Un boato improvviso ha scosso la tranquillità di Monteroni, una cittadina in provincia di Lecce, poco dopo le 10 del mattino. Un solaio è crollato in un’abitazione in ristrutturazione, facendo sollevare una nuvola di polvere visibile da tutta la strada. Alcuni passanti si sono fermati, altri hanno gridato per chiedere aiuto. Dalle macerie provenivano suoni attutiti, segni inequivocabili della presenza di persone intrappolate. Le chiamate ai soccorsi si sono moltiplicate in pochi istanti. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno subito individuato almeno tre persone sepolte sotto i detriti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: solaio - abitazione - persone - macerie

Grosseto, crolla il solaio di una casa: l’abitazione finisce sotto sequestro - Un crollo che fa riflettere sulla sicurezza edilizia in Italia: a Grosseto, un solaio è ceduto nel cuore della notte, seminando paura tra i residenti.

Incidente sul lavoro nel Salento, crolla il solaio di un appartamento: tre operai sotto le macerie Vai su X

Incidente sul lavoro nel Salento, crolla il solaio di un appartamento: il titolare dell'impresa e due operai s; Terremoto Campi Flegrei, crolla il solaio in un'abitazione; Montebello della Battaglia, crolla il pavimento: donna precipita al piano di sotto. Soccorsa tra le macerie.

Nel Leccese 3 operai travolti dal crollo di un solaio. Estratti vivi da macerie, uno molto grave - Tre operai sono rimasti travolti dal crollo del solaio di un'abitazione privata, dove erano impegnati per dei lavori di ristrutturazione. Segnala msn.com

Nel Leccese 3 operai travolti da solaio, estratti vivi - Tre operai sono rimasti travolti dal crollo del solaio di un'abitazione privata, dove erano impegnati per dei lavori di ristrutturazione. Si legge su msn.com