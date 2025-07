Gualtieri sprofonda nella classifica di sindaci Gasparri | Andamento catastrofico

Il gradimento dei sindaci italiani sta vivendo un momento di forte instabilità, e Roma non fa eccezione. Gualtieri, una volta considerato un punto di riferimento, scivola all’89° posto, evidenziando un andamento disastroso. Nel frattempo, Gasparri non risparmia critiche feroci, invitando il centrodestra a intervenire con decisione. È il segnale di un panorama politico in fermento, dove le sfide di governance richiedono azioni concrete e strategie efficaci.

"Tracollo nella classifica di gradimento dei sindaci per il primo cittadino di Roma Gualtieri. Nonostante la passione per i video e un recente esibizionismo, l'andamento della Capitale è davvero catastrofico". Il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri, spara a zero sul dem scivolato come amministratore all'89mo posto della classifica Governance Poll del Sole 24 ore sui sindaci. "Il centrodestra dovrebbe assumere forti iniziative in vista delle prossime elezioni comunali per evidenziare il totale fallimento dell'esperienza di Gualtieri evidenziato nella classifica de 'Il Sole 24 Ore', dove la sua quotazione cala di un quarto precipitando agli ultimi posti della graduatoria perdendo tredici punti su sessanta", afferma Gasparri.

