LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tappa e maglia per Henderson 3ª Paladin Batosta per Lotte Kopecky

Benvenuti alla nostra diretta live del Giro d’Italia Femminile 2025, dove l’emozione si infiamma con tappe mozzafiato e protagoniste di grande spessore. Oggi, Anna Henderson conquista la sua settima vittoria in carriera, dimostrando tutta la sua determinazione. Rimanete con noi per aggiornamenti continui, sorprese e analisi dettagliate di questa entusiasmante corsa rosa, destinata a scrivere ancora pagine indimenticabili di ciclismo femminile.

14.29 È la settima vittoria in carriera per Anna Henderson. La vice campionessa olimpica a cronometro ha attaccato più volte quest'oggi riuscendo a portare via la fuga di giornata insieme a Dilyxine Miermont. Le due hanno raggiunto un vantaggio massimo di 3 minuti per poi gestire sulla salita finale. 14.27 Questa la top 10 della seconda tappa del Giro d'Italia femminile 2025: 1 HENDERSON Anna Lidl – Trek 2:24:30 2 MIERMONT Dilyxine CERATIZIT Pro Cycling Team 0:00 3 PALADIN Soraya CANYONSRAM zondacrypto 0:26 4 CIABOCCO Eleonora Team Picnic PostNL 0:26 5 REUSSER Marlen Movistar Team 0:26 6 LONGO BORGHINI Elisa UAE Team ADQ 0:26 7 MOOLMAN Ashleigh AG Insurance – Soudal Team 0:26 8 LABOUS Juliette FDJ – SUEZ 0:26 9 KASTELIJN Yara Fenix-Deceuninck 0:26 10 VAN ANROOIJ Shirin Lidl – Trek 0:26