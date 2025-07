Bomba d’acqua e allagamenti in Italia | frana investe due auto

Il maltempo sta scuotendo l’Italia in modo senza precedenti, tra bombe d’acqua, frane e allagamenti che mettono a dura prova abitazioni e infrastrutture. Le regioni più colpite, dal Friuli Venezia Giulia alla Campania, testimoniano la furia della natura, mentre il Paese lotta per contenere i danni e garantire sicurezza. In questo scenario complesso, è fondamentale rimanere informati e preparati per affrontare le sfide che vengono.

Il maltempo sta travolgendo l’Italia da Nord a Sud, provocando disagi, danni e purtroppo anche una vittima. Tra bombe d’acqua, blackout ferroviari, frane e allagamenti, la situazione resta critica in molte aree del Paese. Le regioni più colpite sono Friuli Venezia Giulia, Campania, Umbria, Lombardia e Marche, dove si segnalano anche gravi danni alle infrastrutture. E mentre al Sud imperversa ancora il caldo africano, il Nord affronta fenomeni sempre più estremi. Ecco cosa è successo nelle ultime ore. Leggi anche: Con la Porsche si schianta a tutta velocità contro un’auto: poi accade l’impensabile Friuli Venezia Giulia: treni in tilt e fulmini sul Carso. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Bomba d’acqua e allagamenti in Italia: frana investe due auto

