Wimbledon Cobolli ancora avanti ma Cilic accorcia le distanze | 6-4 6-4 6-7

In un emozionante primo ottavo di finale a Wimbledon, Flavio Cobolli si distingue nel suo debutto in uno slam, affrontando il veterano Marin Cilic. Dopo aver dominato le prime tre partite senza perdere un set, l'italiano è ancora in corsa, ma il croato riesce a ridurre le distanze con un combattuto 6-4, 6-4, 6-7. La sfida infiamma gli animi e promette grandi emozioni: chi avrà la meglio?

Al primo ottavo di finale in uno slam, Flavio Cobolli sfida Marin Cilic per guadagnarsi il passaggio del turno e continuare a vivere il sogno. Nelle prime tre partite a Wimbledon, il tennista italiano non ha ancora perso un set.

LIVE Cobolli-Mensik, Wimbledon 2025 in DIRETTA: occhio al rischio pioggia - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025! Oggi, un appuntamento imperdibile: il giovane talento romano Flavio Cobolli si sfida con l'astro nascente ceco Jakub Mensik nei sedicesimi di finale.

Obiettivo quarti di finale A Wimbledon, i tre nostri azzurri cercano l'accesso ai quarti di finale Jannik Sinner affronta Grigor Dimitrov sul Campo Centrale Flavio Cobolli se la vede con Marin Cilic sul Court 2 Lorenzo Sonego sfida Ben Shelton s Vai su Facebook

TRIS D'ASSI 3 Non era mai accaduto prima. Entrando nella seconda settimana di Wimbledon, troviamo tre giocatori italiani negli ottavi del singolare maschile, tutti nella parte alta del draw. E non possiamo nemmeno dire di essere di fronte a una sorpre Vai su X

