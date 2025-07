De Bruyne nel panico | si è perso nei quartieri più bui di Napoli | Inviata squadra di ricerca per recuperarlo

Kevin De Bruyne, ex stella del Manchester City, si trova al centro di un’avventura inattesa tra i quartieri più bui di Napoli: si è perso, scatenando il panico. Una squadra di ricerca è già in azione per ritrovarlo e rassicurare i fan. Dopo dieci anni di successi, il suo trasferimento apre nuove prospettive e sfide. Riuscirà il campione a uscire da questa situazione complicata? La vicenda tiene il fiato sospeso tutto il mondo del calcio.

De Bruyne nel panico più totale. Il calciatore ex Manchester City si è perso nei quartieri più bui di Napoli. Necessario un intervento. Dopo ben dieci anni passati al Manchester City, Kevin De Bruyne ha ufficialmente deciso di cambiare squadra. Un decennio fatto di successi, di trofei sollevati in aria e di pochi, pochissimi rimpianti. Un giocatore fenomenale quello visto con i Citizens, in grado di incantare sui campi di tutta Europa. Dalla Premier League passando alla Champions League o qualsiasi altra competizione a cui ha preso parte con la maglia del City, De Bryune, non si è mai risparmiato.

