L’opinione di Crepet sulla valutazione | ‘La scuola deve tornare a bocciare e a valutare il merito’

Secondo il celebre psichiatra Paolo Crepet, la scuola italiana ha smarrito la propria autorevolezza, perdendo di vista l’importanza del merito e di una valutazione seria. Solo attraverso un sistema che bocci senza remore e premia il talento autentico si può formare una generazione pronta alle sfide del futuro. L’opinione di Crepet sulla valutazione è chiara: riconsiderare le nostre strutture educative è un passo fondamentale per rilanciare l’istituzione scolastica e costruire un domani migliore.

Secondo lo psichiatra Paolo Crepet, la scuola italiana ha perso autorevolezza. È fondamentale reintrodurre una valutazione seria e il concetto di merito, tornando anche a bocciare chi non è preparato, per formare i giovani alle sfide della vita. Il ruolo della valutazione Gli esami di Maturità rappresentano un rito di passaggio cruciale, ma devono essere . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

