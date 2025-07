LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | grande movimento in gruppo si stacca Kopecky!

Segui in tempo reale l’emozionante tappa del Giro d’Italia Femminile 2025, con azioni mozzafiato e suspense alle stelle. Il grande movimento in gruppo, le fughe e le strategie si intrecciano in un duello senza esclusione di colpi. Marianne Vos e Lotte Kopecky cercano di recuperare terreno, mentre Henderson si mantiene in corsa per la maglia rosa. Non perdere neanche un dettaglio: clicca qui per aggiornamenti live e scopri chi conquista la vittoria di oggi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 3 chilometri all’arrivo. Le due fuggitive hanno un vantaggio di 33? 14.19 Continua a perdere il gruppetto di Marianne Vos e Lotte Kopecky!! La campionessa del mondo rischia di prendere una grande batosta quest’oggi. 14.18 Henderson è ancora maglia rosa virtuale per una ventina di secondi. 14.17 4 chilometri all’arrivo! Henderson e Miermont hanno 45? di vantaggio sul gruppo maglia rosa e 1? 28? sul gruppetto Vos. 14.16 Grandissimo lavoro di Silvia Persico. L’italiana si sta spendendo per avvicinare le due di testa e per aumentare il vantaggio del gruppo maglia rosa su Lotte Kopecky 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: grande movimento in gruppo, si stacca Kopecky!

