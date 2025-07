Ho lasciato tutto per vivere su una nave da crociera Non devo più fare il bucato e la spesa e spendo meno di prima | la nuova vita di Sharon Lane

Immaginate una vita senza dover fare la spesa, il bucato o le faccende domestiche: per Sharon Lane, 77 anni, questa è realtà. La californiana ha deciso di abbandonare tutto, vivendo su una nave da crociera per i prossimi 15 anni e visitando mezzo mondo. Un sogno che si trasforma in avventura quotidiana, dimostrando che l'età è solo un numero quando si ha il coraggio di seguire i propri desideri. La sua storia ci invita a riflettere sulla libertà di reinventarsi a qualsiasi età.

Immaginate una vita senza dover fare la spesa e la lavatrice. Per molti sarebbe una pacchia, per Sharon Lane è realtà. Sharon è una 77enne californiana che ha deciso di lasciare tutto per vivere su una nave da crociera. Non un semplice viaggio di qualche settimana, bensì un progetto a lungo termine che la porterà in 15 anni a visitare mezzo mondo solcando mari e oceani. L’anziana si è imbarcata sulla Villa Vie Odyssey – nave da crociera “residenziale” – a metà giugno, e non poteva essere più felice di così: “Finalmente posso fare quello che desideravo da anni”, ha raccontato a CNN Travel. L’inizio di questa singolare avventura in realtà non è stato esente da qualche intoppo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho lasciato tutto per vivere su una nave da crociera. Non devo più fare il bucato e la spesa, e spendo meno di prima”: la nuova vita di Sharon Lane

In questa notizia si parla di: nave - crociera - tutto - vivere

Fincantieri e Viking Libra: La Prima Nave da Crociera a Idrogeno in Costruzione - Fincantieri, in collaborazione con Viking, sta per realizzare la prima nave da crociera a idrogeno, un passo rivoluzionario per il settore navale.

Fissa l'appuntamento per il "Buono sconto* e la visita nave virtuale così potrai vivere in anteprima la Crociera ? E se entro 7 settimane prenoti partenze 25/26* individuali avrai lo sconto Costa in esclusiva a te riservato Con Noi è possibile salire su Vai su Facebook

Va in pensione, vende tutto e va a vivere su una nave da crociera: ecco quanto costa e quanto risparmia; Va in pensione, vende tutto e va a vivere su una nave da crociera: ecco quanto costa e quanto risparmia; «Dopo la pensione ho venduto tutto e sono andata a vivere su una nave da crociera. È conveniente: ecco quanto.

Va in pensione, vende tutto e va a vivere su una nave da crociera: ecco quanto costa e quanto risparmia - Ha lasciato tutto e tutti, ha fatto le valigie ed è salpata: non per un mese ma per gli anni a venire. Riporta msn.com

«Dopo la pensione ho venduto tutto e sono andata a vivere su una nave da crociera. È conveniente: ecco quanto costa» - Ha lasciato tutto e tutti, ha fatto le valigie ed è salpata: non per un mese ma per gli anni a venire. Come scrive msn.com