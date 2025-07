Un testimonial d' eccezione per una campagna porta a porta

Immaginate di aprire la porta e trovarvi Stefano De Martino, il ballerino e showman irresistibile, pronto a rivoluzionare la vostra routine di bellezza. La sua presenza carismatica e il suo stile inconfondibile portano una ventata di freschezza nella nuova campagna multimediale di Head&Shoulders, firmata da VML Italy. Con Stefano come nuovo volto del brand, preparatevi a scoprire un modo innovativo e coinvolgente per coccolare i vostri capelli. Non perdete l’occasione di conoscere il suo segreto di bellezza!

C ome reagireste se, in un giorno qualunque, senza alcun preavviso, Stefano De Martino bussasse alla vostra porta? Meglio essere pronti: è appena partita la nuova campagna multimediale di Head&Shoulders, firmata da VML Italy, con il celebre conduttore e showman nel ruolo di nuovo volto del brand di shampoo di P&G. Stefano De Martino, vita e carriera di un ballerino sex symbol. guarda le foto Stefano De Martino, irriverente testimonial beauty. In onda da ieri sera, il nuovo spot tv dĂ una svolta tutta italiana alla campagna europea “I Don’t”, con la leggerezza e l’ironia che da sempre contraddistinguono Stefano. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un testimonial d'eccezione per una campagna porta a porta

In questa notizia si parla di: porta - campagna - testimonial - eccezione

Referendum, la Cgil porta la sua campagna al mercato dell'Arcella - Domani, martedì 20 maggio, la FP Cgil Padova porta la sua campagna di sensibilizzazione al mercato dell’Arcella.

Presentazione della Campagna Iscrizioni 2025/26 dell'UniversitĂ di Macerata. http://yourtimeyourplace.unimc.it Vai su Facebook

“Aiutare è semplice”: parte la campagna dell’Emporio della Solidarietà con Luca Vignali come testimonial; “Fatti furbo! Passa a UnipolMove”. Serviceplan firma la nuova campagna; Cosenza, Peppino Mazzotta testimonial della campagna di educazione ambientale promossa da Comune ed Ecologia Oggi.

#IOPARLOBIO: al via la campagna con due testimonial d’eccezione per promuovere il consumo di alimenti biologici - greenMe - Si rivolge a grandi e piccini, con toni leggeri e decisamente efficaci, #IOPARLOBIO, la nuova frizzante campagna di comunicazione istituzionale targata Ministero dell’agricoltura, sovranità ... Scrive greenme.it

Campagna anti-tumori. Il Rotary a fianco dell’Asl. Testimonial d’eccezione sarà Cristiano Militello - Testimonial d’eccezione sarà Cristiano Militello Al via gli screening gratuiti e lo slogan “Dammi retta ritira la provetta“ ... Riporta lanazione.it